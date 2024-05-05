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19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı Başvuruları Başladı

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Türkiye Dağcılık Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı için başvurular başladı. Sporcular, başvurularını kulüpleri aracılığıyla yapabilecek ve tırmanış 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı, 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayseri'de yapılacak olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Erciyes Dağı Tırmanışı için başvurular başladı. Sporcular faaliyet başvurularını kulüpleri aracılığı ile DYS üzerinden 13 Mayıs tarihine kadar yapabilecek. Başvurusunu yapan sporcular 18 Mayıs saat 10.00'da Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde toplanacak. Tırmanış Tekir Yaylası rotasından yapılacak. Sporcuların krampon, kazma ve kask getirmeleri, ayrıca kış şartlarına göre malzeme ile (çadır dahil) gelmeleri gerekiyor.

Dağcılık Federasyonu tarafından etkinlikle ilgili yapılan duyuruda, "Faaliyete katılacak tüm sporcular yanlarında 2024 yılı vizeli lisanslarını getirmeleri gerekmektedir. Vizeli lisanslarını ibraz etmeyen sporcular kampa kesinlikle alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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