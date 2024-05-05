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İsrail basını Türkiye'nin kararını yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, boykot inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu

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Türkiye'nin ticari ilişkileri sonlandırdığı İsrail yönetiminin uykuları fena halde kaçmış durumda. Tel Aviv yönetiminin bu kararla gafil avlandığını yazan İsrail basını, temel hammaddelerin gelmesinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması ve konut fiyatlarının artabilmesi nedeniyle Türk boykotunun mali yansımalarının yakında İsraillileri etkileyeceğini aktardı. Öte yandan inşaat ve otomotiv sektörünün de boykottan özellikle etkilendiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari ilişkileri kesme kararı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ülkede yaşanabilecekler Tel Aviv yönetimini kara kara düşündürmeye başladı.

KONUT FİYATLARI ARTABİLİR

İsrailli gazete Calcalist, temel hammaddelerin gelmesinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması ve konut fiyatlarının artabilmesi nedeniyle Türk boykotunun mali yansımalarının yakında İsraillileri etkileyeceğini yazdı.

"FİYATLAR TÜRKİYE'DEKİ TEDARİKÇİLERDEN DAHA YÜKSEK OLACAK"

Habere göre, alternatif ithalat kaynakları bulmak zaman ve anlaşmalar gerektiriyor ve bunlar imzalansa bile mal fiyatlarının Türkiye'deki mal tedarikçilerinin talep ettiğinden çok daha yüksek olması muhtemel.

"TEL AVİV YÖNETİMİ GAFİL AVLANDI"

Haberde Tel Aviv yönetiminin bu karar ile adeta gafil avlandığı belirtildi. İsrailli gazete yöneticilerin Ankara'dan böyle bir hamle beklemediğini ve Türkiye'nin İsrail'le ticari bağlarını kesme kararının "tamamen sürpriz" olduğunu belirtti.

İNŞAAT VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ TEHLİKEDE

Calcalist, inşaat sektörünün ve Türkiye'den İsrail'e bir dizi popüler otomobil ihraç eden otomotiv sektörünün boykottan özellikle etkilendiğinin altını çizdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Tel Aviv Türkiye İsrail Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (13)

Abdullah KARAMAN:

ACABA bunlar ilk gün yapılsaydı bu kadar insan yine ölürmüydü?

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İbrahim Demirel:

Yine ölürdü ama ne olursa olsun ilk gün yapılmalıydı. Bunlarla yapılan ticaretin bize hiç bir getirisi olmaz Buda bir gerçek. Allah’ın rızasının olmadığı bir işte bereket de olmaz.

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hakan er:

Vallahi bu tarz haberlere acaip gülüyorum birileri bizimle herzamanki gibi eğleniyor.. Sanki israil için ticaret yapacak dünyada bir tek türkiye var ve sanki baska ülkeler üzerinden ticaret devam etmiyor sanki kürecik halen daha israili korumuyor ve sanki halen daha bakü ceyhan üzerinden israilin petrolünün yüzde 90 yakını gonderilmiyor

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FA null:

evet tek ülke Türkiye var

yanıt5
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Sezgin Sezgin:

Bizden alamadığı malı iki gün sonra gşdee başka ülkeden almaya başlar..O malları sadece Türkiye satmıyor...

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Hek Tor:

''MarineTraffic: Global Ship Tracking Intelligence'' diye guugıl emiceye verin, giden gelen gemileri görün... Hangi limandan kaçta kaltıklarını, hangi limana gideceklerini fala. Haaaa, EG (Mısır) yazanları da ayrı bir kefeye koyun, oyun orada başlıyor zaten. Ben neler gördüm neler.

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masteng aston:

Kadim iki dost

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CEZA :

kadim iki düşman.. aczık tarihini oku ve anlamaya çalışş. 5 bin yıllık düşmanız sizin çocukken masal diye okuduğunuz kitaplar izlediğiniz filmleri bir araştırın bakın altında ne var... MU ATLANTİS..

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Hasan Turk:

İki kardes

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Ayhan:

pekii güzel de bunun bize yansıması nasıl olacak ?

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