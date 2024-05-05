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Erzincanlı Badmintoncular Grup Birincisi Oldu

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Bayburt'ta düzenlenen küçükler badminton grup müsabakalarında Erzincanlı badmintoncular grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Bayburt'ta düzenlenen küçükler badminton grup müsabakalarında Erzincanlı badmintoncular grup birincisi oldu.

3- 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bayburt'ta düzenlenen küçükler badminton grup müsabakalarında Erzincan'ı temsil eden Mehmetçik Ortaokulu grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Final müsabakaları 6- 9 Haziran 2024 tarihleri arasında Bartın'da yapılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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