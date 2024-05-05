Erzincanlı Badmintoncular Grup Birincisi Oldu
Bayburt'ta düzenlenen küçükler badminton grup müsabakalarında Erzincanlı badmintoncular grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Bayburt'ta düzenlenen küçükler badminton grup müsabakalarında Erzincanlı badmintoncular grup birincisi oldu.
3- 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bayburt'ta düzenlenen küçükler badminton grup müsabakalarında Erzincan'ı temsil eden Mehmetçik Ortaokulu grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Final müsabakaları 6- 9 Haziran 2024 tarihleri arasında Bartın'da yapılacak. - ERZİNCAN