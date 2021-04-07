Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ramazan ayı faaliyetlerini açıkladı (1)
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Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ramazan ayı faaliyetlerini açıkladı (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ramazan ayı faaliyetlerini açıkladı (1)

TÜRK Kızılay'ın bu yıl Ramazan ayında yapacağı yardım ve faaliyetler, Kızılay Genel Başkan Kerem Kınık'ın katıldığı toplantıyla duyuruldu.

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TÜRK Kızılay'ın bu yıl Ramazan ayında yapacağı yardım ve faaliyetler, Kızılay Genel Başkan Kerem Kınık'ın katıldığı toplantıyla duyuruldu. 

Beyoğlu'nda bulunan Türk Kızılay İstanbul yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısına Başkan Kerem Kınık katıldı. 

Kerem Kınık basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "26 sabit 44 seyyar AŞ evimizde 2 milyon 256 bin kişiye sıcak iftar menüsü çıkarmayı planladık. Kurban bereketimiz yıl boyu sürüyor, ramazanı da kuşatıyor. Ramazan ayında da elimizde kalan son parti olan 2 yüz 70 bin adet kavurma konservelerimizi ulaştıracağız. Yardımlarımızı artık ağırlıklı olarak nakit alışveriş çeki ya da mobil alışveriş kodlarıyla yapıyoruz. Bu insanlarımızın kendi ihtiyaçlarını tedarik etmesi ve izlenebilirlik açısında daha uygun bir araç. Yine yardım kolilerimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Nakit olarak 206 bin aileye Ramazan'da 500'er lira yardım yağacağız" dedi. 

Kınık, geçtiğimiz yıl afeti yaşayan illere de önem verdiklerini belirterek, "İzmir başta olmak üzere, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Giresun'a nakit yardım ulaştıracağız. Bunların bir kısmını doğrudan TC kimlik numaralarıyla banka hesaplarına bir kısmını da cep telefonlarına mobil alışveriş kodu olarak gönderiyoruz. Vatandaşlarımız indirim marketlerinde bu kodlar aracılığıyla alışveriş yapabilecek. 40 bin aileye 250'şer liralık alışveriş desteği sağlayacağız. Bu alışveriş çekleriyle alkol ya da tütün mamulleri ya da teknolojik ürünler satın alınamıyor" diye konuştu. Kınık, "Geleneksel gıda kolimiz var. Gıda kolimizin muhteviyatında, şeker, çay, una tuza varıncaya kadar ürünler içeriyor. Bu paketin bedeli 120 lira" ifadelerini kullandı.  

Kınık, ihtiyaç sahipleri belirlenirken, pandemiden etkilenen sektörlerdeki çalışanlarını da tespit edip, ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. 


- İstanbul
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ramazan ayı faaliyetlerini açıkladı (1)
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ramazan ayı faaliyetlerini açıkladı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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