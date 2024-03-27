Türk Kızılay, Srebrenitsa soykırımı mağdurlarının ailelerine iftar programı düzenledi

Türk Kızılay, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden Bosna Herseklilerin ailelerine iftar programı düzenledi.

Potoçari'deki EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu'nun misafirhanesinde gerçekleştirilen programa, 1995'teki soykırımda yaşamını yitirenlerin aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, burada yaptığı konuşmada, her yıl Srebrenitsa'da iftar organizasyonu yaptıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Srebrenitsa'da Türk Kızılayın her zaman iyi karşılandığını anlatan Sokullu, "Türkiye'de deprem olduğu zaman Bosna Hersek halkının yardımı inanılmazdı. Bizler kardeşiz ve bunu biz hep böyle görüyor ve hissediyoruz." dedi.

Suat Sokullu, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine de ulaştıklarını ve gıda paketleri dağıttıklarını dile getirdi.?????