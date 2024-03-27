Van, Muş ve Bitlis'te 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 96 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri de kar ve tipi nedeniyle gece Tendürek Geçidi'nde bekletilen araçlardaki sürücülere ve vatandaşlara kumanya dağıttı.

Tır sürücüsü Emrah Kızılkaya, AA muhabirine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldıklarını belirterek, "Kızılay ekiplerimiz yardımımıza geldi. Sağ olsunlar bizlere kumanya getirdiler. Sahurumuzu bununla yapacağız. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ise "Tendürek Geçidi'ndeyiz. Yoğun kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatılmış. Araçlar yolda bekliyordu. Biz de Türk Kızılay olarak sürücülerimize ve vatandaşlarımıza kumanya desteğinde bulunduk." diye konuştu.

Muş

Muş'ta yüksek rakımlı köylerde kar yağışı ulaşımın aksamasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 24 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yağışın yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Yentür, köy yollarının açılması için ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipi yüzünden 51 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.