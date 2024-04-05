Osmanlı'nın zengin kültür mirası Sultan II. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesinde yaşatılıyor

Türk Kızılay ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle Sultan II. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesinde kurulan iftar sofrasıyla Osmanlı'nın zengin kültür mirası bugüne taşınıyor.

Geçmişte ihtiyaç sahipleri için yemek kazanlarının kaynadığı imarette ramazan için de bu gelenek yaşatılıyor.

Hayırseverlerin bağışladığı erzaklarla Türk Kızılay mutfağında hazırlanan yemekler, her gün iftar saatine yakın geçmişte imaretin aşçısının adını taşıyan Aşçı Yahya Baba mutfağına getiriliyor.

Osmanlı mutfak geleneğinin yansıtıldığı yer sofrasını andıran masalara oturan vatandaşlar, ezanın okunmasıyla tarihi yapıda dualarla oruçlarını açıyor.

"Gelenek devam ediyor"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine, Osmanlı'nın sosyal devlet anlayışını yaşatmaya devam ettirdiklerini söyledi.

Sultan II. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 3 yıl önce açıldığını anımsatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"O günden bugüne burada iftar vermek nasip oluyor. Müzede anısı yaşatılan Aşçı Yahya Baba o dönemin mutasavvıfı. Burada çalışmış, yemekler hazırlamış, insanları doyurmuş. Sadece insanları değil külliye yanından akan Tunca'daki balıkları da düşünmüş. Bütün mevcudata hayır dağıtan Aşçı Yahya Baba'nın mutfağı da bu sayede canlanmış oldu. Bu gelenek devam ediyor. Bu ramazanda da Türk Kızılay burada iftar ikramında bulunuyor."

Aşçı Yahya Baba mutfağını Halil İbrahim Sofrası'na benzeten Tabakoğlu, ramazan başından bu yana ihtiyaç sahipleri, müzenin bulunduğu Yeniimaret Mahallesi sakinleri, müzeyi ziyaret edenler, öğrenciler ve görevlilerin hep birlikte iftar yaptığını kaydetti.

Türk Kızılay misyonunu sürdürüyor

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Ayhan Demir de Sultan II. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi'nin geçmişte verdiği hizmete uygun şekilde restore edilerek yeniden düzenlendiğini anımsattı.

Üniversite ve Türk Kızılay iş birliğinde ramazan başından bu yana iftar verdiklerini aktaran Demir, "İmarethanemiz burada halkımızla bütünleşerek gerçek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderme noktasında kendi misyonunu yerine getirmeye başlamış durumda. Türk Kızılay tarihten getirdiği misyonunu imarethanede Trakya Üniversitesi ile gerçekleştiriyor." dedi.

Yeniimaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş ise geleneğin müze sayesinde devam ettiğini dile getirdi. Her akşam müzede iftar saatinde güzel bir atmosfer oluştuğunu anlatan Dürüktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Gilan da tüm vatandaşların her gün birlik beraberlik içinde iftar yaptığını kaydetti. Müzede iftar yapmanın huzur verdiğini aktaran Gilan, "Yardımlaşma örneğini devam ettirdiği için Türk Kızılay ve üniversiteye çok teşekkür ederiz." dedi.