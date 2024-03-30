Türk Kızılay, Muş'ta Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahibi Ailelere Sıcak Yemek Ulaştırıyor

Türk Kızılay, Muş'ta ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahibi 1200 ailenin sofrasına üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Türk Kızılay Muş Merkezi Başkanı Faik Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay aşevlerinde 155 yıldır kaynayan kazanlarda hazırlanan yemeklerin, ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıldığını söyledi.

Kentte yıllardır devam eden geleneksel yardım faaliyetlerinin, bu yıl da Muş Şubesi'nin öncülüğünde sürdüğünü kaydeden Aktaş, Gıyasettin Bingöl Aşevinde günlük üç çeşit yemek hazırlandığını aktardı.

Aktaş, "Türk Kızılay, her alanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında. Günde ortalama 1200 ihtiyaç sahibimizin evine 3 çeşit sıcak yemeği ekmeğiyle beraber sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yaklaşık bin aileye 2 bin lira nakdi yardım desteği, gıda kolisi ve gıda paketleri dağıtıyoruz. Kızılay olarak bütün kadromuzla sahadayız. Hizmetlerimize devam ediyoruz."

Kızılay'da gönüllü çalışan Dilek Ağa ise "Ekibimizle amacımız ihtiyaç sahibi ailelerin iftarda mutlu olmalarını sağlamak. Evlerine bir tas sıcak yemek ulaştırmak. Özellikle annelerimize yardımcı olmak. Çocuklarımızın mutluğunu da görmek bizi mutlu ediyor. Bu açıdan bu işi zevkle aşkla yapıyoruz. Burada işimi bitirdikten sonra evime gidiyorum bu kez aileme iftar yemeğini hazırlıyorum." dedi.