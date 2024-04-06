Aydın'da Kızılay tarafından iftar yemeği düzenlendi

Aydın'da Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Kızılay Aydın İl başkanlığı tarafından Gar Otoparkı'nda iftar yemeği verildi. Davetlilerin katıldığı iftar yemeğinde bağışçılara ve Kızılay çalışanlarına teşekkür edildi.

İftar Programı ile ilgili açıklama yapan Kızılay Derneği Başkanı Sefa Şık, "Türk Kızılay Aydın İl Merkezi Başkanlığı olarak Ramazan ayında düzenlediğimiz geleneksel iftar programımızda bu yıl da Kadir Gecesinde vatandaşlarımızı ağırladık. Gönül soframızın kurulmasında bizlere her daim destek olan kıymetli bağışçılarımıza, organizasyonumuzun hazırlık sürecinde cansiperane çalışan değerli Kızılay gönüllülerimize ve bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi - AYDIN