Espiye'de İftar Sonrasında Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Espiye'de iftar sonrasında kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay ve Espiye Müftülüğünce Ulu Cami'de organize edilen etkinlikte, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Kur'an kursu öğrencileri, din görevlileri ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Gülbe, kan vermenin hem dini hem de toplumsal sorumluluk açısından değerli bir görev olduğunu söyledi.

Ramazan ayında kan bağışlarının düştüğüne dikkati çeken Gülbe, şunları kaydetti:

"Bunun sebeplerinden birisi oruçlu vatandaşlarımızın olması, bu nedenle vatandaşlarımızın iftardan sonra mobil kan aracına gelerek kan bağışında bulunmalarını önemle rica ediyoruz. Kan vermek, İslam dininin insan hayatına verdiği değere uygun olarak teşvik edilen bir uygulamadır. Müftülük olarak kurumsal manada, bu manalı çalışmaya destek olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."