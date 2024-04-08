Türk Kızılay'ı Şarkışla Şubesinden İftar Programı

Türk Kızılay'ı Şarkışla Şubesince ilçede iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay Şubesi'nde düzenlenen programa, yetim çocuklar ve yaşlılar katıldı.

Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, yaklaşık 200 kişiye iftar programı düzenlediklerini söyledi.

İlçe merkezi ve köylerdeki yetim çocuklarla yaşlılara gönüllülerle iftar yemeği dağıttıklarını belirten Yılmaz, "Özellikle yetim, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilere yönelik özen gösterdik ve onları bu güzel etkinliğe davet ettik." dedi.

İftar programına katılanlara bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.