KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı

29.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:17

Meydanlardan genel görüntü Sahilden ve caddelerden görüntüler KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Meydanlardan genel görüntü

Sahilden ve caddelerden görüntüler

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk ordusu için 'satılmış' diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Türk ordusu için "satılmış" diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız

Kısıtlamanın sona ermesiyle saat 10.00'da bazı esnaf işletmelerini açtı, vatandaşlar alışveriş yaptı.

Kırklareli'nde de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Özgürlük ve Demokrasi meydanında yaya ve araç trafiği arttı.

Bazı vatandaşlar İstasyon Caddesi'nde yürüyüş yaptı, bazıları alışverişe çıktı. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Tekirdağ'da kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan ve sahil kesiminde hareketlilik gözlendi.

Bazı vatandaşlar sahil şeridinde yürüyüş yaparken bazıları parklarda dinlenmeyi tercih etti.

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

İlgili Haberler

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/EDİRNE - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/EDİRNE - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Halife Hafter Cevdet Yılmaz Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Teoman Hande Erçel Demet Akalın Ariana Grande
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Pazartesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 14:39:46. #1.15#
title