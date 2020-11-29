KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı

Meydanlardan genel görüntü Sahilden ve caddelerden görüntüler KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Meydanlardan genel görüntü

Sahilden ve caddelerden görüntüler

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Kısıtlamanın sona ermesiyle saat 10.00'da bazı esnaf işletmelerini açtı, vatandaşlar alışveriş yaptı.

Kırklareli'nde de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Özgürlük ve Demokrasi meydanında yaya ve araç trafiği arttı.

Bazı vatandaşlar İstasyon Caddesi'nde yürüyüş yaptı, bazıları alışverişe çıktı. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Tekirdağ'da kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan ve sahil kesiminde hareketlilik gözlendi.

Bazı vatandaşlar sahil şeridinde yürüyüş yaparken bazıları parklarda dinlenmeyi tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran