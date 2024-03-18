Teoman Mutlu: 18 Mart Çanakkale Zaferi, özgürlüğümüzün sembolüdür

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, " 18 Mart, bizlere özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatan kutlu bir zaferin adıdır. Bu eşsiz zafer, milletimizin tarih sahnesindeki şanlı direnişinin ve kahramanlık hikayesinin sembolüdür" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Mutlu mesajında şunları ifade etti:

18 Mart, bizlere özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatan kutlu bir zaferin adıdır. Bu eşsiz zafer, milletimizin tarih sahnesindeki şanlı direnişinin ve kahramanlık hikayesinin sembolüdür. Bu kutlu günü coşkuyla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Teoman Mutlu mesajında ayrıca Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin, inancının ve gücünün sembolü olduğunu ve bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasının önemini de vurguladı.