İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

İstanbul'da, Peygamber Sevdalıları Vakfınca Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fatih'teki Yenikapı Miting Alanı'nda "Cihad Önderi Hz. Muhammed" temasıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Davut Işık, her yıl Hz. Peygamberin üstün ahlakından bir özelliği tema olarak seçip Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl ki temayı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında, siyonistlere karşı özgürlük ve kurtuluş mücadelesi veren mücahitlere ithafen belirlediklerini anlatan Işık, "Müslüman halkların uyanışı, Gazze meselesi başta olmak üzere kanayan tüm yaralara ilaç olacak." dedi.

Işık, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın esaretten ve işgalden kurtulması için mücadeleye destek veren alimlerin fetvaları, bu mücadeleye fiili destek veren Müslümanlar ile yapılan protesto ve etkinlikleri güçlü bir şekilde desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müslüman olmayan ülke liderleri siyonist işgalcileri destekleme hususunda yekvücut bir duruş sergilerken, zulme uğrayan Gazze'nin, Müslüman ülke yöneticileri tarafından kendi haline terk edilmesi kabul edilemez. Dağınık ve zayıf halden kurtulmanın yolu Müslümanlar arasında etkili bir kardeşliğin ve merhametin inşasıdır."

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programa, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Newaf Tekruri ve çok sayıda kişi katıldı.

Program, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça okunan ilahi ve duaların ardından sona erdi.