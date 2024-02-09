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Filistin'e özgürlük için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan 2 arkadaş, yürüyüşlerinin 5. gününde Düzce'ye ulaştı

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İsrail'in Gazze'deki savaşı devam ederken, 2 arkadaş Filistin'e özgürlük için yürüyüş başlattı. İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyerek gidip tepkilerini göstermek isteyen 2 kişi yürüyüşlerinin 5. gününde Düzce'ye ulaştı.

Filistin'e özgürlük için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan 2 arkadaş, yürüyüşlerinin 5. gününde Düzce'ye ulaştı.

İsrail'in Gazze'deki savaşı devam ederken, 2 arkadaş Filistin'e özgürlük için yürüyüş başlattı. İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyerek gidip tepkilerini göstermek isteyen 2 kişi yürüyüşlerinin 5. gününde Düzce'ye ulaştı. Günlük 35 ila 40 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten İsmail Tiryaki, "Biz Filistin'e özgürlük diyerek başlattığımız yürüyüşümüzü Ankara Kızılay meydanında sonlandırmak istiyoruz. Bugün emperyalizmin ve destekçilerinin mağdurları ve mazlumları katlettiği için yürüyüş yapıyoruz. Bu durumda bize yardımcı olan emniyet mensuplarına teşekkür ederiz. Bize gösterilen destekten ötürü herkese teşekkür ediyoruz. Kızılay meydanına kadar yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Bütün dünyanın vicdanına sesleniyoruz. Özgürlük, özgürlük, özgürlük diyoruz. 5 gün önce yürüyüşümüze başladık. Ortalama 35-40 kilometre arasında yürüyoruz. Sabah namazından akşam namazına kadar yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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