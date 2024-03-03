İletişim Danışmanı Devjee, Batılı ülkelerin insan hakları konusunda konuşamayacağını söyledi Açıklaması

İletişim Danışmanı ve Güney Afrika hükümetinin eski Medya Direktörü Mohamed Faizal Devjee, Batı'nın İsrail ve Gazze konusundaki tutumuna ilişkin, "Artık kesinlikle biliyoruz ki Batılı ülkeler bize gelip insan hakları, baskı ve özgürlük hakkında konuşamaz. Çünkü o haklarını bu şekilde davranarak kaybettiler, İsrail'i desteklediler ve Filistinlilerin soykırımının suç ortağı oldular." dedi.

Devjee, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Güney Afrikalı Devjee, ülkesinin Uluslararası Adalet Divanına (UAD) yaptığı başvuruya ilişkin, Güney Afrika'nın dış politikasının insan hakları, adalet ve özgürlüğe dayalı olduğunun anlaşılmasının önemli olduğu vurguladı.

Devjee, Güney Afrika, Gazze ve Filistin'de olanları değerlendirdiğinde, "Ülkemizde, Güney Afrika'da benzer baskı, adaletsizlik ve 'apartheid'ı tecrübe ettik. Aslında Filistin'i, işgal altındaki Filistin'i ziyaret eden Güney Afrikalı liderlerin çoğu Gazze'de gördüklerinin Güney Afrika'da yaşananlardan 10 kat daha kötü olduğunu belirtti. Uluslararası Adalet Divanına yapılan başvuru da buna dayanıyor. Adalet, özgürlük, Gazze ve Filistin'deki baskının son bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle İsrail'e karşı bir tavsiye ve yargıda bulunulması için başvuruyu mahkemeye taşıdıklarını kaydeden Devjee, "Çünkü İsrail'in apartheid uyguladığına, Filistinlilere karşı soykırım yaptığına inanıyoruz. Bu tolere edilemez. Bu (mahkeme) adaletsizlik duygusuyla bu ortaya çıktı. Güney Afrika hükümeti, bu soykırımı sonlandırmak için başvuruda bulundu." dedi.

Devjee, UAD'ye başvurusunun ardından Güney Afrika hükümeti üzerinde davadan vazgeçmesi için çok fazla baskı olduğunu belirterek, "Aslında birçok ülke, Güney Afrika'nın UAD'de bir davası olduğuna inanmadı ancak UAD'nin Güney Afrika lehine bir karar almasıyla herkes bunun çok ciddi bir dava olduğunu fark etmeye başladı." ifadesini kullandı.

İsrail'e silah satan ülkeler UAD kararının "soykırım" olmasından korkuyor

Birçok ülkenin İsrail'e silah satışını durduğuna dikkati çeken Devjee, bu ülkelerin, mahkemenin "İsrail soykırım yapıyor" kararı vermesinden, buna dahil edilmekten ve soykırımın suç ortağı olmaktan korktuklarını söyledi.

Devjee, bunun Gazze'de şu anda olanları insanların nasıl gördüğü üzerinde büyük bir etkisi olduğunu vurgulayarak, "Bir değişim var. Artık kesinlikle biliyoruz ki Batılı ülkeler bize gelip insan hakları, baskı ve özgürlük hakkında konuşamaz. Çünkü o haklarını bu şekilde davranarak kaybettiler, İsrail'i desteklediler ve Filistinlilerin soykırımının suç ortağı oldular." diye konuştu.

Bu davanın Gazze ve Filistin'e etkisine ilişkin Devjee, "küresel güney" olarak adlandırılan ülkelerin daha fazla sosyal dayanışmada bulunduğu bir döneme girildiğini ifade etti.

Devjee, "Avrupa, Amerika değil. Latin Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkeler bir araya gelerek her ülkeye eşit şekilde davranılan yeni bir uluslararası düzen ve kurallar istiyor" dedi.

"Soykırım ve baskı yapan bir ülkenin ceza almadan kurtulmasına izin veremezsiniz"

Herhangi bir ülkenin adaletsizlik ya da hata yapması durumunda hesap vermesi gerektiğini dile getiren Devjee, "Bu nedenle Güney Afrika, UAD'ye gitti. Soykırım ve baskı yapan bir ülkenin ceza almadan kurtulmasına izin veremezsiniz. Daha fazla ülke Gazze ve Filistin'de olanları; İsrail, ABD ve İngiltere'nin oynadığı rolü anlamaya başladıkça, daha fazlası yeni bir dünya düzenine ve ülkeler arasında yeni bir dayanışmaya ihtiyaç olduğunu fark edecek." diye konuştu.

Gazze ve Filistin ADF'nin merkezinde

ADF'deki panellerin çok ilginç olduğunu kaydeden Devjee, Gazze ve Filistin meselesinin ADF'deki etkinliklerin merkezinde yer aldığını dile getirdi.

Devjee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının da çok önemli olduğuna işaret ederek, "Çünkü (Erdoğan) Gazze ve Filistin'in uluslararası politikaya ve düzene ne nasıl baktığımızı yeniden tanımladığından, uluslararası örgütlerin Gazze, Filistin ya da başka bir yerde herhangi bir çözüm sağlamaktaki rolünden bahsetti." diye konuştu.

Masum insanlara sürekli baskı yapılamayacağını ve öldürülemeyeceklerini aktaran Devjee, "Bu durmalı ve Antalya'daki gibi bir forum farklı grupları ve insanları bir araya getirerek tartışma ortamı sağlıyor, bu çok önemli. Ne olduğuna dair tartışmalara ve bir anlayışa ihtiyaç var." dedi.