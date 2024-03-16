Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Çeşitli Filistinli grupların düzenlediği "Filistin ile dayanışma gösterisi" kapsamında çok sayıda kişi Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Tren İstasyonu'nun yakınındaki alanda toplandı.

Göstericiler daha sonra Filistin bayrakları taşıyarak Hermann Meydanı'na kadar yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler, üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Kudüs Filistin'in başkentidir", "Ateşkes şimdi" ve "Filistin'e özgürlük" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Bazı göstericiler Gazze'deki açlığa dikkati çekmek için tava, temsili bebek ve un torbalarıyla eyleme katıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri Hermann Meydanı'nda yapılan konuşmalarla son buldu.