Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Neukölln ilçesindeki Hermannplatz Meydanı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla toplanan binlerce kişi daha sonra Kreuzberg semtinde bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride "Ellerinizde kan var", Gazze'deki çocuklar yaşamak istiyor. İsrail buna karşı" ve "Ateşkes şimdi" sloganları atıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride üzerinde " Gazze'deki soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük" ve "Sessiz kalmayacağız çünkü 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü görüyoruz" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Gösteriye katılan Jan Engelmann, AA muhabirine, tek taraflı haberleri eleştirerek, "Son aylardaki haberleri çok tek taraflı buldum. Gazze'deki insanlar da duyulmalı. Ayrıca böyle bir gösterinin, antisemitist veya başka bir şey olarak yaftalanmadan yapılabilmesine sevindim." dedi.

Engelmann, siyasetçilerden Gazze Şeridi'ndeki insanlarla daha fazla ilgilenmelerini isteyerek, "Sadece Hamas-İsrail karşıtlığını değil orada acı çeken insanları görmeleri gerekir." ifadesini kullandı.