Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı

OSMANİYE'de bir kişinin, kendi bisikletini beton direğe kilitleyip, kilitsiz olan bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'de bir kişinin, kendi bisikletini beton direğe kilitleyip, kilitsiz olan bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Atatürk Caddesi Şehit İsmet Yavuz Sokak'ta meydana geldi. Bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerine ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kendi bisikletiyle olay yerine gelip, bankta kilitsiz duran kırmızı renkli bisikleti çalmak amacıyla gözüne kestirdiği görüldü. Bir süre etrafı kolaçan eden şüphelinin yandaki sokağa kendi bisikletini kilitleyip, kırmızı renkteki bisikleti çalarak bölgeden hızlıca uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin, daha sonra yaya olarak gelip, kendi bisikletini de aldığı kaydedildi.

YAKALANDI

Hırsızlık şüphelisi M.Y., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. M.Y. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL