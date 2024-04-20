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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Başlıyor

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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Antalya-Antalya etabıyla başlayacak. Organizasyon, 28 Nisan'da İstanbul-İstanbul etabıyla sona erecek. 14 ülkeden 25 takım ve 175 bisikletçi yarışacak.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın Antalya- Antalya etabıyla başlayacak. Dünyaca ünlü yarışmacılara ev sahipliği yapacak organizasyon 28 Nisan'da İstanbul- İstanbul etabıyla Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Antalya'dan başlayacak yarış, Kemer, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa ve Çeşme'den geçerek İzmir'e gelecek. Buradan İstanbul'a taşınan profesyonel bisikletçiler, finişi Sultanahmet Meydanı'nda yapacak.

14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi yarışacak

Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'dan Kemer ve Kaş'a, Fethiye'den, Marmaris'e, Bodrum'dan Kuşadası'na, Manisa'dan (Spil Dağı), Çeşme ve İzmir'e uzanan parkuruyla son olarak İstanbul etabıyla son bulacak. 14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi yaklaşık 2 bin kişilik dev organizasyonda kıyasıya yarışacak. 1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlayacak.

Organizasyon 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak

Dünyaca ünlü takımlara ve bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda, bisikletçiler Antalya'dan İstanbul'a 8 günde bin 188 kilometre mesafe boyunca pedal basacak. Yaklaşık 5 kıtada, 190 ülkede, 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak organizasyonu, 100'e yakın yerli-yabancı medya mensubu da yerinde takip edecek.

Çocuklara yönelik eğitim verilecek

Organizasyonun ilk gününde saat 10.00-12.30 arasında Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli Mobil Bisiklet Eğitim aracıyla eğitici Trafik Jandarması personellerince 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 1. Etap start bölgesinde çocuklara yönelik Bisiklet Trafik Güvenliği eğitimleri verilecek.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2024 parkuru şu şekilde olacak:

21 Nisan - Antalya - Antalya - 134,7 km

22 Nisan - Kemer - Kalkan (Kaş) - 190,6 km

23 Nisan - Fethiye - Marmaris - 156 km

24 Nisan - Marmaris - Bodrum - 137,9 km

25 Nisan - Bodrum - Kuşadası - 177,9 km

26 Nisan - Kuşadası - Manisa (Spil Dağı) - 160,1 km

27 Nisan - Çeşme - İzmir (Karşkıyaka) - 125,4 km

28 Nisan - İstanbul - İstanbul - 105.4 km - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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