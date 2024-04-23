Diyarbakır'da Kamyonetin Bisikletli Öğrenciyi Teğet Geçmesi Anı Kamerada

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin, bisikletli öğrenciyi teğet geçtiği anlar kameraya yansıdı. Dershaneye giderken ölümden dönen öğrenci o anları anlattı.

Dün, Bağcılar Mahallesi Nevruz Caddesi 1173'üncü Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce kaldırım üzerinde park halinde olan aracı, daha sonra Emir Furkan K.'yi (13) teğet geçti. Dershaneye giden öğrencinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kamyonet sürücüsü, olay yerinde durmadan hızla uzaklaştı.

Emir Furkan K., bisiklet ile dershaneye gittiğini, sonra bir tane arabanın kaldırımdan uçtuğunu söyledi. Döndüğünde araba ile yan yana olduğunu belirten Furkan K., "Bisikletin direksiyonunu sağa kırdım, o da sola kırdı. Arkasına bakmadan kaçıp gitti. Olay güvenlik kamerasına yansımış. O adamın trafikten men edilmesini istiyorum. Çünkü bana ya da başkalarına çarpabilir. Allah'ta bana çarpmadı. Lütfen, sürücüler trafik kurallarına uysunlar" dedi. - DİYARBAKIR