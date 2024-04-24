Türkiye Bisiklet Turu hangi kanalda? 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede?

Bisiklet yarışı hangi kanalda? Sorusu araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenleniyor. Bu heyecan verici tur, Türkiye'nin dört bir yanındaki bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Peki, Türkiye Bisiklet Turu hangi kanalda? 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede?

TÜRKİYE BİSİKLET TURU HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun rotası, 28 Nisan Pazar günü İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. Sekiz etap boyunca toplam 1253 kilometrelik bir parkur kat edilecek. Yarış, Eurosport ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Rotanın detayları şu şekilde:

Etap: Antalya'dan başlayacak ve Antalya'da sona erecek, toplamda 135 km.

Etap: Kemer'den başlayacak ve Kaş (Kalkan)'ta sona erecek, toplamda 190.4 km.

Etap: Fethiye'den başlayacak ve Marmaris'te sona erecek, toplamda 154.4 km.

Etap: Marmaris'ten başlayacak ve Bodrum'da sona erecek, toplamda 136.8 km.

Etap: Bodrum'dan başlayacak ve Kuşadası'nda sona erecek, toplamda 181.9 km.

Etap: Kuşadası'ndan başlayacak ve Manisa (Spil Dağı)'nda sona erecek, toplamda 165.8 km.

Etap: Çeşme'den başlayacak ve İzmir'de sona erecek, toplamda 179 km.