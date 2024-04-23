Düzce'de 104 bisikletli 23 Nisan etkinliği düzenlendi

Düzce'de 104 bisikletli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla "104" sayısını oluşturdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte üyeler, kent merkezinde bulunan Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

Etkinlik kapsamında 104 bisikletlinin 104 kilometre pedal çevirmesinin ardından Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü temsilen koreografi oluşturuldu.

İl Temsilcisi Selim Cicu, amaçlarının milli değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu, bunun için çaba gösterdiklerini söyledi.

Cicu, "Dini bayramlarımızda bayramlaşma turlarımızı yapıyoruz. Milli bayramlarda da değerlerimizi hatırlatıcı turlar yapıyoruz. Gençlerimizin dini ve milli duygularla büyümelerini istiyoruz." dedi.