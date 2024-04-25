TUR 2024'te Tobias Andresen 2. etap zaferini elde etti

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 5. etabını kazanarak genel klasman liderliğini koruyan Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen, üst üste 2 etap zaferi elde etmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

TUR 2024'te iki etap kazanan tek isim olan Andresen, ödül töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu galibiyetler tesadüf değil sezon boyu sıkı çalışmamızın sonucu. Önceki etapların bize verdiği özgüvenle bugün daha rahattık. Bugünkü etapta takım arkadaşım Fabio Jakobsen için çalışmak üzerine bir plan yapmıştık. Fakat bitime 2,5 kilometre kala olduğunu düşündüğüm virajda takımca sprinte benim girmem kararını aldık ve iş bana düştü. Ayrıca etap sonunda Fabio'nun 2'nci olduğunu görmek de beni şaşırttı. Onun fazla asılmayacağını düşünmüştüm." ifadelerini kullandı.