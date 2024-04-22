Antalya'da Bisiklet ve Motosiklet Kullananlara Cezalar Kesildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde özellikle sahil yürüyüş yolları ve kaldırımlar ile trafiğe kapalı bölgelerde yasak olmasına rağmen bisiklet ve motosiklet kullanan 13 sürücüye toplam 35 bin 405 lira ceza yazıldı.

Vatandaşların nefes aldığı mekanların başında gelen sahil yürüyüş yolları başta olmak üzere araç trafiğine kapalı kaldırım ve diğer alanlarda bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülere geçit verilmiyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından sürekli denetime tabi tutulan alanlarda güvenlik ekipleri göz açtırmıyor. Ekipler, özellikle Gazipaşa'da sahil yürüyüş yolları, park ve yeşil alanlar, kaldırımlar ile trafiğe kapalı bölgelerde yasak olmasına rağmen bisiklet ve motosiklet kullanan 13 sürücüye toplam 35 bin 405 lira ceza yazdı. - ANTALYA