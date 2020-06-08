Kars'ta atlı cirit müsabakaları yeniden başladı
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Kars'ta atlı cirit müsabakaları yeniden başladı

KARS'ın Selim ilçesinde koronavirüs nedeniyle yaklaşık 4 aydır ara verilen cirit müsabakaları yeni normal yaşamla birlikte yeniden başladı.

Kars'ta atlı cirit müsabakaları yeniden başladı
08.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:28

KARS'ın Selim ilçesinde koronavirüs nedeniyle yaklaşık 4 aydır ara verilen cirit müsabakaları yeni normal yaşamla birlikte yeniden başladı. Akçakale, Başköy ve Kekeç köylerinden 10 atın sahaya çıktığı atlı cirit müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.

Salgınla başarılı bir mücadele gösteren Türkiye'de atılan normalleşme adımlarının ardından Kars'ta cirit müsabakalarına da start verildi. Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde başlayan cirit müsabakalarına Akçakale, Başköy ve Kekeç köylerinden sporcular katıldı. Atlarını dört nala sürüp, ellerindeki sopaları rakiplerine bir ok gibi fırlatan ciritçiler, "Hiç bu kadar uzun bir süre atlarımızdan ve ciritten ayrı kalmamıştık. Hem biz hem de atlarımız hantallaşmış. Yaptığımız ilk gösteri maçında üzerimizdeki hantallığı atarak güzel bir gün geçirdik" dedi. 

Saha olarak kullandıkları tarlada 'kuralsız' oynadıkları 30'ar dakikadan 2 bölümlük gösteride sahne alan 10 sporcu atlarıyla tüm hünerlerini sergiledi. Başköy Atlı Cirit Kulübü'nden Taner İlhan, "Uzun geçen koronavirüsten dolayı bizler de etkilendik. Bu uzun süreçten sonra atlarımızı çıkardık ve bu güzel günde ilk cirit karşılaşmasını yaptık. Atlarımızda hamlamıştı bizler de hamlamıştık. Bu maç güzel oldu. Çünkü biz ata binmeden yapamıyoruz. Atlara binemediğimiz için kendimizde büyük bir eksiklik hissediyorduk. Bugün atlara bindiğimizde önemli bir eksikliğimiz tamamlanmış oldu. İnşallah bundan sonra bu koronavirüs de geçer bizlerde sağlıklı şekilde atlarımıza bineriz. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu. Geleneksel Spor Dalları Spor Federasyonu Kars İl Temsilcisi ve Koşapınar Köyü Atlı Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yiğit, "Bilindiği gibi ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınıyla 2020 kış sezonunda cirit oynayamadık. Bugün Kekeç köyünde düzenlenen müsabakada cirit oynadık. Artık paslanmıştık vallahi. Ata sporu atlı ciriti yeniden faaliyete geçirmek bizleri mutlu etti. Bu şekilde ata sporu ciriti yaşatmaya, geliştirmeye çalışıyoruz" dedi. Kafkas Atlı Cirit ve Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya ise, atlara binmenin sevincini yaşadıklarını söylerken, oğlu Ali'nin cirit müsabakasını izlemek için sahaya gelen eski ciritçilerden Allahverdi Akbaba (64) da oldukça heyecanlandı. Bir an bile yerinde duramayan ve oğluna taktik veren Akbaba, cirit sevgisinin kendisini dinç tuttuğunu ifade etti.KULÜPLER DESTEK BEKLİYORKulüplerine destek verilmesini isteyen cirit tutkunu gençler, devlet büyüklerinden kulüplere ve atlara sahip çıkmaları talebinde bulundu. Destekle ata sporu ciritin daha da yaygın hale getirilmesini dileyen gençler, ciritsiz asla yaşayamayacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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