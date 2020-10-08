Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (2)

İnsanların Maraş bölgesine girişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bugün itibarıyla halkın kullanımına açıldı.