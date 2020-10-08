Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (2)

08.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:37

İnsanların Maraş bölgesine girişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bugün itibarıyla halkın kullanımına açıldı.

İnsanların Maraş bölgesine girişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bugün itibarıyla halkın kullanımına açıldı.

Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (2)
Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (2)
Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (2)
Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Mehmet Muş Hulusi Akar Berat Albayrak Emmanuel Macron
Magazin Hadise Fatma Girik Ajda Pekkan Seren Serengil
Spor Can Bartu Gökhan Töre Mbaye Diagne Fırat Aydınus Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Türk Ekim Milli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 13:37:28. #1.14#
title