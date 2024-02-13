KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gaziantep'te

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman'ın ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'e geçti. Tatar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret ettikten sonra Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen resim sergisini gezdi. Tatar, programına Kıbrıs gazilerinin de katıldığı toplantı ile devam etti.

'BİZ ANADOLU'NUN BİR PARÇASIYIZ'

Tatar, KKTC'nin Türkiye ile kültür ve ortak hedefler açısından iç içe olduğunu ve bu birlikteliğin baki olduğunu söyledi. KKTC'nin Türkiye ile sınır yakınlığından bahseden Tatar, Anadolu'ya o kadar yakınız ki suyumuzu getirdik. Yunanistan'a 1000 kilometre, Brüksel ise 2 bin kilometre uzaklıktadır. Dolayısıyla biz Anadolu'nun bir parçasıyız, uzantısı ve hep tarihte de böyle oluşmuştur diye konuştu.

'KKTC'NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE KATKISI VARDIR'

Tatar, KKTC'nin egemenlik konusuna büyük önem verdiğini söyledi. KKTC'nin karşısında yer alan güçler olduğunu ve bu güçlerin de farklı menfaatler peşinde olduğuna dikkat çeken Tatar, şöyle konuştu Karşımızda birtakım güçler vardır. Onların menfaatleri de başkadır. Ama eğer biz bir milletsek, coğrafyamıza, Türkiye'yle komşu ilişkisine, Akdeniz'deki yeni siyasete, Doğu Akdeniz'in artan stratejisine ve Türk dünyasına baktığımızda en güneydeki Türk devleti olarak bağımsız Türk Cumhuriyeti vardır. Bu bağımsız Türk devleti, toprağıyla, kıyıları, egemenliği, deniz alanları, kara suları, kıta sahaları, ekonomisi, bunların hepsiyle Mavi Vatan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkısı vardır. KKTC'nin Türk dünyasına katkısı vardır.

Tatar, Akdeniz'de önemli doğal kaynakların yer aldığını ve KKTC'nin bu haklarını almak için gayret ettiğini dile getirdi. Kıbrıs'ın her alanda savunulmazsa oluşabilecek risklere dikkat çeken Tatar şöyle devam etti

Kuşatılırsak gemilerimiz bile açık sulara açılamaz, uçaklarımız havada belli bir yerden sonra ilerleyemez. KKTC, milli bakımdan çok değerlidir. KKTC'nin bekası, egemenliği, Mavi Vatan'da yetki alanları ve Libya koridoru ile Türkiye'nin bambaşka bir gerçekle Doğu Akdeniz'de haritası ortaya çıkıyor. Kimse bizim sürdürdüğümüz siyaseti hafife alamaz, bu siyaset KKTC ile ana zemin buldu. Bu zeminde denizde, karalarda, hava sahasında çok daha fazla ulusal ve milli çıkarlarımızın bekası için birtakım kazanımlar elde edilmiştir. İnşallah bunları da hep birlikte devam ettireceğiz. (DHA)