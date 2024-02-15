KKTC'de açılan sergi geçmişle buluşmayı sağlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açılan "Oyuncağın Bir Asrı" sergisi, ziyaretçilerini geçmişle buluşturuyor.

Başkent Lefkoşa'daki Arabahmet Kültür Evi'nde düzenlenen sergide Nazar Erişkin ve Halil Duranay koleksiyonundan seçilmiş, 1850-1950 döneminde çocukların oynadığı 150'den fazla oyuncak bulunuyor.

Osmanlı İmparatorluğu, Weimar (Alman) Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, İtalya, Amerika ve Japonya gibi farklı tarihi dönemlerde ve coğrafyalarda üretilmiş orijinal oyuncaklar ile hikayelerinin bir arada yer aldığı sergi, ziyaretçilerine farklı kültürlerden nostaljik oyuncakları tanıma fırsatı sunuyor.

Sergiyi babasıyla gezen Öykü Öremen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüklerinden geçmişteki çocukların nasıl oyunlar ve oyuncaklarla oynadıklarını anladığını ifade ederek, "Eski oyuncakları bizim oynadıklarımızdan daha iyi buldum." dedi.

Enver Öremen de kızını otantik oyuncakları görmesi için sergiye getirdiğini belirterek, çoğunun el yapımı ve doğal maddelerden yapılmış olmasından etkilendiğini söyledi.

"Eşimle 12 yıldan beri bu koleksiyonu toplamak için çalıştık"

Eşi Nazan Erişkin ile koleksiyonun sahibi olan Halil Duranay da ziyaretçilerini stresli gündemden uzak tutarak keyif alıp mutlu olacakları alan sağlamak amacıyla sergiyi açtıklarını dile getirdi.

Duranay, "Eşimle 12 yıldan beri bu koleksiyonu toplamak için çalıştık. Birçok kültür ve tarihin farklı dönemlerinden bu koleksiyonu oluşturduk. Sergiyi açarken biraz da koleksiyonumuzu başka insanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşamak istedik." ifadelerini kullandı.

Sergi, 9 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.