KKTC'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'da saat 09.00'da başlayan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin anıta sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Programda Anıtkabir'den getirilen toprak, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teslim edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklerinin her zaman Atatürk'ün yolunda yürüdüğünü söyledi.

Tatar, Anadolu'da verilen Milli Mücadele'nin bağımsızlığa giden yolda kendilerine rehber olduğunu vurguladı.

"Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 105'inci yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle anıyoruz." diyen Tatar, bağımsızlık, özgürlük ve egemenliğin geleceklerinin güvencesi ve teminatı olduğunu belirtti.

Lefkoşa'da "105. Yıl Korteji" düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Başkent Lefkoşa'da "105. Yıl Korteji" düzenlendi.

Protokol ve vatandaşların bando eşliğinde yürüdüğü kortejde, Türkiye ve KKTC bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk bayraklı resmi taşındı.

Bazı yetkililer ve vatandaşlar korteje, üstünde Atatürk resmi olan tişörtleri ile katıldı.

Atatürk Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Dereboyu Caddesi'nde devam ederek burada kurulan sahne önünde tamamlandı.

Sahneden korteje katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Tatar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta bağımsızlık meşalesini yaktığını bildirdi.

Tatar, Atatürk'ün gençlere çok önem verdiğini ve bağımsızlık meşalesini yaktığı günü, Türk gençliğine armağan ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz parçası olduğunu ifade eden Tatar, gençliğin, ülkenin geleceğine sahip çıkacağını dile getirdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da konuşmasında, bugünün kutlu yürüyüşün ve milli davanın 105'inci yılı olduğunu hatırlattı.

Büyükelçi Feyzioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." sözünün kendisini çok etkilediğini anlattı.

Feyzioğlu, Türkiye ve KKTC olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın liderliğinde, iki devlet, tek yürek, sonsuzluğa doğru kararlı adımlarla yorulmadan yürüdüklerini ve yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Gazimağusa kentinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybeden KKTC'li öğrenciler anısına kortej düzenlendi.

Girne kentinde de Ramadan Cemil Meydanı'nda tören ve etkinlikler düzenlendi. Kentte 19 Mayıs dolaysıyla akşam da konser düzenlenecek.

KKTC'nin Güzelyurt, Lefke, Geçitkale, İskele ve diğer kentlerinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.