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KKTC'de Kuru Baklagiller Üretiminin Geliştirilmesi Projesi Uygulamaya Geçiriliyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 'Kuru Baklagiller Üretiminin Geliştirilmesi Projesi', Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle uygulamaya geçiriliyor. Projenin tanıtım programı Türkmenköy Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Proje ile KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durması ve katma değeri yüksek ürünler yetiştirmesi hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Kuru Baklagiller Üretiminin Geliştirilmesi Projesi", Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle uygulamaya geçiriliyor.

TİKA, KKTC Tarım Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) işbirliğinde Kuzey Kıbrıs'ın iklimine uygun, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi amaçlayan projenin tanıtım programı Türkmenköy Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye ile KKTC'nin daima el ele olduğunu belirterek TİKA'nın, Kıbrıs Türkü'nün gönül coğrafyasında yerini aldığını söyledi.

TİKA'nın KKTC'de tarım ve hayvancılığın yanı sıra kadın kooperatiflerine büyük destekler vermek suretiyle insanların doğrudan kalplerine dokunduğunu dile getiren Feyzioğlu, böyle önemli bir projenin hayırlı olmasını diledi.

Feyzioğlu, Türkiye ile KKTC'nin ortak bir gelecek ve ortak hayalleri olduğuna işaret ederek Türkiye'nin, her alanda KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da TİKA desteğinde yürütülen "Kuru Baklagiller Üretiminin Geliştirilmesi Projesi"nin ülkenin kendi ayakları üzerinde durması bağlamında önemli olduğunu kaydederek "Kuzey Kıbrıs'ın yıllık 3 milyon dolarlık baklagiller tüketimi var. Projeyle birlikte 3 milyon dolarlık katma değer ülke içerisinde kullanılacak." dedi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar ise TİKA'nın KKTC'de 4 yılda 150'nin üzerinde projeye destek verdiğini anımsatarak tarım ve hayvancılık projelerinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

"Kuru Baklagiller Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" ile öncelikle yeşil mercimek ve fasulye yetiştirilmesinin ve üretimin geliştirilmesinin hedeflendiğini aktaran Kayalar, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliklerini başka alanlarda da yürüteceklerini belirtti.

Programa KTTO Başkanı Turgay Deniz ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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