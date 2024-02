KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ın kurtuluş gününde konuştu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Güçlü ve yeni Türkiye Yüzyılı'nda, emin adımlarla Türkiye Cumhuriyeti milli savunma sanayi gibi büyük projeleri başarırken, Doğu Akdeniz'de bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve mavi vatanda ve göklerde hava sahasında büyük milletimizin ulusal ve milli çıkarları bakımından birlikte geleceğe yürümenin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşun 104'üncü yıl dönümü kutlamaları, Maraş Kalesi'nde Türk Bayrağı'na İstiklal Madalyası'nın takılmasıyla başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törenler, Trabzon Bulvarı'nda devam etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın törene katılanların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle kentin kurtuluşunu hüzünle andıklarını belirtti. Güngör, "Ancak ne depremde kaybettiklerimizi ne de emperyalistlere karşı büyük bir direniş göstererek kazandığımız Kurtuluş Bayramımızı unutmayacağız. 104 yıl önce ecdadımızın 'Korkma' diye başlattığı mücadelemiz, bugün nice zorluğu aşarak devam edecek. Bugün burada yıl dönümünü birlikte andığımız kurtuluş mücadelemizi, nasıl ki 104 yıl önce, tek bir fert istisnası bile olmaksızın, hep birlikte başarıya ulaştırdıysak, hiç şüphesiz geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını da tek bir ferdini bile istisna etmeksizin topyekün Kahramanmaraş olarak hep birlikte saracak ve geride bırakacağız" diye konuştu.

VALİ ÜNLÜER: ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINA CESARET VERDİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise 104 yıl önce Kahramanmaraş'ta 22 gün 22 gece süren savaşın, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Nice zorluğu aşarak, şanlı kurtuluş mücadelesiyle büyük bir destan yazan atalarımızın bizlere mirası olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı, bağımsızlığımızın, milli birliğimizin ve beraberliğimizin adeta mührüdür. Milli Mücadelesinde göstermiş olduğu kahramanlıkla Anadolu'nun dört bir yanına cesaret veren Kahramanmaraş, her zaman her yerde öğünmekte haklıdır. Ecdadın bize en büyük armağanı olan bu birlik beraberlik ruhunu her daim yaşatan bir millet olduğumuza 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde de bir kez daha şahit olduk."

TATAR: KIBRIS'TAKİ VARLIĞINIZ, MİLLETİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise kurtuluş gününde Kahramanmaraşlılarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılanlar arasında Kahramanmaraşlıların da olduğunu hatırlattı. Kıbrıs'ta çok acılar çektiklerini, 1878'te Kıbrıs'ın İngiltere'ye kiralanması sonucu Osmanlı bayrağının gönderden indirilip yerine İngiliz bayrağının çekilmesinin Kıbrıs Türk'ünün tarihinde yaşadığı en büyük acılardan biri olduğunu ifade eden Tatar, "Bu acıyı hep sürekli olarak biz hatırlarız ve o günleri andığımızda işte bizim de kurtuluş savaşlarımız İngiliz yönetimine karşı direnişimiz, Rum-Yunan ikincisine karşı gerçekten kahramanca direnişimiz, her türlü saldırıya karşı ana vatandan Türkiye'den gelen destekle orada yazdığımız destan, kahramanlık ve tabii ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçik'in adaya çıkması ile artık Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşmuştur. 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla artık Doğu Akdeniz'de buradan çok da uzak olmayan bir mesafede ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sahillerine bir bakıma güvenliği sağlayan Kıbrıs'taki varlığınız ve devletiniz elbette milletimiz için çok değerli ve kıymetlidir" diye konuştu.

'BAĞIMSIZLIK BİZİM KARAKTERİMİZ'

Doğu Akdeniz'de yaşananlar ile çeşitli farklı ülkelerin kendi emelleri ve Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisinin yaptığı birtakım oyunlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıların olduğunu, bunun da kendilerini kenetlediğini kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:

"Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyet ile ve şimdi de esasında büyük Türk dünyası ile büyük bir gayret ve gerçekten kahramanlık duygusuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmeye çalışıyoruz. Onun için hepimizin geçmişi, hepimizin tarihi, büyük milletimizin zaferleri ve hiçbir zaman bağımsızlığımızdan taviz vermeyerek, kimsenin boyunduruğu altına girmeden, bağımsızlık ve özgürlük ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bağımsızlık bizim karakterimizdir. ve bu şiarla geleceğe emin adımlarla yürürken tabii ki ekonomik, sosyal, kültürel, bütün bu değerlere sahip çıkmak ve bunlarla birlikte geleceğimizi şekillendirirken gelecek nesillere, gençlerimize verdiğimiz önemin de elbette altını çizerek geleceğe Türk milleti şimdiden imzasını atarken, evet güçlü ve yeni Türkiye Yüzyılı'nda, emin adımlarla Türkiye Cumhuriyeti milli savunma sanayi gibi büyük projeleri başarırken, Doğu Akdeniz'de bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve mavi vatanda ve göklerde hava sahasında büyük milletimizin ulusal ve milli çıkarları bakımından birlikte geleceğe yürümenin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımda onun büyük lideri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman onun liderliğinde bütün bu başarıların başarıdan başarıya taşınacağına inanmak istiyorum. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılmasına geldiğinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'de olsun, diğer farklı uluslararası platformlarda olsun her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması gerektiğini, Kıbrıs Türk halkına uygulanmakta olan zulmü, haksızlığı, ambargoları, izolasyonları artık dünyanın çelişen kendi değerleriyle yüzleşmesi ve kaldırması gerektiğini, dolayısıyla kendisine ben buradan bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum, kendisine minnet duygularımı paylaşıyorum."

JANDARMANIN GÖSTERİSİ ALKIŞ ALDI

Konuşmaların ardından şehrin düşman işgalinden kurtuluşunda önemli yer edinen Sütçü İmam'ın ilk kurşunu sıkması, bayrak olayı, davulcu Abdal Halil Ağa'nın Ermeni Hırlakyan'a verdiği cevap sahnelendi. Törende, Abdal Halil Ağa'nın torunları, "Depremde şehitlerimiz var, acımız" diyerek her 12 Şubat'ta yaptıkları davul gösterisini bu sene yapmadı. Törende Ankara Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı'na bağlı jandarmalar da tüfekli gösteri sundu. Jandarmanın gösterisi törene katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.