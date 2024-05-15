Üye Girişi
Haberler

KKTC'de Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi, törenle hizmete açıldı. Merkezde kütüphane, resim atölyesi, Robotik Kodlama ve Araştırma Merkezi gibi bölümler bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi, törenle hizmete açıldı.

KKTC'de 12 yıldır faaliyet gösteren Azerbaycan- Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından Lapta kentinde kurulan Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezinin açılışı için tören düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC parlamentolar arası dostluk gruplarının üyelerinin yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan açılış töreninde, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Merkezin bünyesinde, kütüphane, resim atölyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle kurulan Robotik Kodlama ve Araştırma Merkezi, Haydar Aliyev Mirasını Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli Danslar Derneği, Azerbaycan ve Türk Dili Eğitimi Bölümü ve 300 kişilik açık hava etkinlik alanı bölümleri yer alıyor.

Merkezin açılışının yanı sıra Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in büstü ile "Yüreğimizdeki Azerbaycan" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Tatar, Bakü Ercan arasında doğrudan uçuş istedi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Batı dünyasının, Güney Kıbrıs'ın ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hala Kıbrıslı Türkler üzerinde ambargolar ve izolasyonlar uygulamasının, Kıbrıs Türk halkına yapılan büyük bir kötülük olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının yıkılması için sinsice oyunlar oynandığını ifade etti.

KKTC'nin Türk dünyası için önemine dikkati çeken Tatar, Mavi Vatan ile Gök Vatan'daki ulusal çıkar ve menfaatlerin korunması bakımından Türk birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, KKTC ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğini belirterek, "Direkt uçuşlarla Bakü ve Ercan arasındaki bu önemli köprüyü daha da pekiştirmek ve aramızdaki tarihi, kültürel ve gönül bağlarını güçlendirmek, hepimizin temennisi ve dileğidir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan Kıbrıs Kültür Diplomasi Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Bakmadan Geçme

Brighton Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.United Newcastle maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.United Newcastle maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester United Newcastle maçı CANLI izle! 15 Mayıs MANU Newcastle maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Brighton Chelsea maçı CANLI izle! 15 Mayıs Brighton Chelsea maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? VAR kalkıyor mu? Premier Lig'de VAR sistemi kaldırılacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? SON DAKİKA! Emekliye refah payı ne zaman, Temmuz'da mı verilecek? Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te neden yok? Zaniolo sakat mı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda niye yok? Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Transfer iddiası! 15-16 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 15-16 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi!
2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title