KKTC'de Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi, törenle hizmete açıldı.

KKTC'de 12 yıldır faaliyet gösteren Azerbaycan- Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından Lapta kentinde kurulan Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezinin açılışı için tören düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC parlamentolar arası dostluk gruplarının üyelerinin yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan açılış töreninde, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Merkezin bünyesinde, kütüphane, resim atölyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle kurulan Robotik Kodlama ve Araştırma Merkezi, Haydar Aliyev Mirasını Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli Danslar Derneği, Azerbaycan ve Türk Dili Eğitimi Bölümü ve 300 kişilik açık hava etkinlik alanı bölümleri yer alıyor.

Merkezin açılışının yanı sıra Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in büstü ile "Yüreğimizdeki Azerbaycan" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Tatar, Bakü Ercan arasında doğrudan uçuş istedi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Batı dünyasının, Güney Kıbrıs'ın ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hala Kıbrıslı Türkler üzerinde ambargolar ve izolasyonlar uygulamasının, Kıbrıs Türk halkına yapılan büyük bir kötülük olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının yıkılması için sinsice oyunlar oynandığını ifade etti.

KKTC'nin Türk dünyası için önemine dikkati çeken Tatar, Mavi Vatan ile Gök Vatan'daki ulusal çıkar ve menfaatlerin korunması bakımından Türk birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, KKTC ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğini belirterek, "Direkt uçuşlarla Bakü ve Ercan arasındaki bu önemli köprüyü daha da pekiştirmek ve aramızdaki tarihi, kültürel ve gönül bağlarını güçlendirmek, hepimizin temennisi ve dileğidir." dedi.