Rengim Gökmen yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İş Sanat'ta konser verdi.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında düzenlenen konserin solistliğini, piyanist Rüya Taner üstlendi.

Konserde, Ali Hoca'nın Kuzey Kıbrıs'ın halk müziği ezgilerinden esinlenerek bestelediği "Kıbrıs Kapriçyosu", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "21 numaralı Do Majör Piyano Konçertosu" ve Felix Mendelssohn'un "Senfoni No. 4, La Majör Op. 90 İtalyan" eserleri yorumlandı.

Öte yandan, konserin yanı sıra üst fuayede Türkiye İş Bankası Müzesinin düzenlediği "Yeşilada'da 70 Yıl" sergisi sanatseverlerden ilgi gördü.

Sergide, Ada'daki Türklerin milli bir bankaya ihtiyacı dolayısıyla buradaki ilk şubesini yaklaşık 70 yıl önce hizmete sunan Türkiye İş Bankasının hikayesine dair belgeler yer alıyor.

Ayrıca sergide, 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatını kuran subaylar tarafından kullanılan haritanın replikası, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce Banka tarafından çektirilmiş tanıtım filmleri ve fotoğraflar bulunuyor.