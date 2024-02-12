Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kahramanmaraş'ta İş İnsanlarıyla Buluştu

Güncelleme:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Tatar, şehrin potansiyelini değerlendirmek için iş insanlarına büyük görevler düştüğünü belirtti.

İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki konferansın ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek iş insanlarıyla buluştu. Tatar, burada 6 Şubat depremlerini anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

'BU YAKINLIĞIMIZI EKONOMİK DEĞERLERE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ'

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ın sanayi, tekstil, su ürünleri ve tarımıyla tanınan bir şehir olduğunu belirterek, bu potansiyelin değerlendirilmesinde iş insanlarına büyük görevler düştüğünü söyledi. Tatar, şöyle devam etti:

"Şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki, global dediğimiz küresel ısınma, bunun getirdiği sıkıntılar, rekabet ve Ukrayna savaşları, pandemi dönemi, şu anda Gazze'de olanlar bitenler, Uzakdoğu'dan gelen ticaretin o denizlerde korsancılık, enerji maliyetlerindeki artışlar hepsi işimizi daha da zorlaştırmaktadır. ve bu noktada son 5 yılda pandemiden tutunuz da Ukrayna savaşı ve enerji maliyetlerindeki artışlar ve bir de depremin etkileriyle ticarette, sanayide, üretimde var olmak o kadar daha zor oldu. Ama az önce rakamlarına baktığımızda gerçekten burada büyük bir başarı vardır. Çünkü inanç vardır, vatan sevgisi vardır Kahramanmaraş'a olan sizin bağlılığınız vardır ve mutlak surette bu felaketleri aşarak geleceğe emin adımlarla yürümenin azmi ve kararlılığı vardır. Onun için ben Kahramanmaraş'ta bugün Ticaret ve Sanayi Odası'nda bu kadim şehrin tüm iş insanlarını, sanayicilerini, ticaret insanlarını, üreticilerini, hayvancılarını, çiftçilerini, tarımsal faaliyetlerle en altta uğraşan esnafı, hepsini tebrik ediyorum. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buraya 100-150 kilometre uzaklıkta kuş uçuşu. Bugün sabah Adana'dan geldik yarım saat, 1.5 saatte yolda, 2 saatte buralara ulaştık. Direkt uçuş olsa hava meydanından kırk dakikada ulaşabiliriz, o kadar yakınız. ve dolayısıyla bu yakınlığımızı nasıl ekonomik değerlere dönüştürebiliriz, bunun tabii ki çalışması içerisinde olmak durumundayız."

SATIRLA DONDURMA KESTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra iş insanlarından Mehmet Kanbur'un işlettiği restorana geçti. Burada Mehmet Kanbur, Cumhurbaşkanı Tatar'a, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın satırla dondurma keserken fotoğrafını gösterdi. Kanbur daha sonra şehrin vazgeçilmez lezzetlerinden olan dünyaca ünlü Maraş Dondurması'nı çengelle tavana asarak davetlilere dondurma şov yaptı. Ersin Tatar da eline aldığı satırla tavana asılı dondurmayı kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Etkinlikler Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Ercan Akpolat kimdir? Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli? Ali Ercan Akpolat hayatı ve biyografisi! Orhan Çerkez kimdir? Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? Orhan Çerkez hayatı ve biyografisi! Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Aykut Erdoğdu hayatı ve biyografisi! Veli Ağbaba kimdir? Veli Ağbaba kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hayatı ve biyografisi! Utku Caner Çaykara kimdir? Utku Caner Çaykara kaç yaşında, nereli? Utku Caner Çaykara hayatı ve biyografisi! Avatar Atakan şampiyon oldu mu? Survivor Avatar Atakan ne zaman şampiyon oldu? Nihat Altınkaya şampiyon oldu mu? Survivor Nihat Altınkaya ne zaman şampiyon oldu? 13 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hilmi Cem şampiyon oldu mu? Survivor Hilmi Cem ne zaman şampiyon oldu? Ogeday şampiyon oldu mu? Survivor Ogeday ne zaman şampiyon oldu? 13 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 13 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Sonbahar sözleri: Sonbahar ile ilgili sözler, en hüzünlü, anlamlı sonbahar mevsim sözleri! İstanbul'da sonbahar sözleri nelerdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title