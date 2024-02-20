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KKTC'de Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anma Programı Yayınlanacak

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarafından hazırlanan 'Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor' programı, 21 Şubat 2024 tarihinde TSİ saat 21.00'da BRT1 kanalında yayınlanacak. Programda, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesi ve şehitler anılacak. Programa KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve diğer önemli isimler de katılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun hazırladığı "Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programı 21 Şubat 2024 tarihinde TSİ saat 21.00'da BRT1 kanalında yayınlanacak.

KKTC Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarafından Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesini konu alan ve şehitlerin anılacağı "Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programı hazırlandı. Muharrem Özdemir'in metnini yazıp yönettiği program, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yrd. Tuğgeneral Kadir Bayraklı'nın da katılımıyla BTR stüdyolarında gerçekleştirildi.

"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programının ilk bölümünde, 47 yaşındaki şehit Ayşe Süleyman, 16 yaşındaki şehit Dilnevaz Süleyman, 15 yaşındaki şehit, Zalihe Süleyman, 13 yaşındaki şehit Emine Süleyman, 12 yaşındaki şehit Aliye Süleyman, 11 yaşındaki şehit Havva Süleyman ve 9 yaşındaki şehit Gültekin Süleyman anılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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