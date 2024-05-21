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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya'ya göç edişlerinin yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Avustralya'ya gitti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1947'de Avustralya'ya göç edişlerinin yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Avustralya'ya gitti. Tatar, Avustralya'daki Kıbrıs Türklerinin KKTC'ye olan bağlılığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin göç edişlerinin 77. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Avustralya'ya gitti.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1947'de Avustralya'ya göç edişlerinin yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere bu ülkeye gitmeden önce Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Avustralya'daki Kıbrıs Türklerinin büyük bir bölümünün KKTC'de yatırımları bulunduğu ve sıklıkla vatanlarını ziyaret ettiğini hatırlatan Tatar, 100 binden fazla Kıbrıslı Türk'ün Avustralya'da yaşadığını ve artık 4. neslin varlığını devam ettirdiğini hatırlattı.

Tatar, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan göç dalgaları, İngiliz sömürge idaresindeki sıkıntılar ve 1964-1974 arası Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıları ve zulümlerinin göçü hızlandırdığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Hepimizin kalbinde, gönlünde KKTC sevgisi yatmaktadır. Nerede olursak olalım KKTC hepimizin kalbindedir. On binlerce kilometre uzaklıktaki Kıbrıs Türklerinin, öz vatanları KKTC için yaptıkları açık ve nettir." ifadesini kullandı.

Tatar'ın Avusturalya'yı ziyaret edecek ilk KKTC Cumhurbaşkanı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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