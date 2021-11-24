KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDIİlçemizde Vali Yardımcımız Hakkı UZUN başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısına; Cumhuriyet Başsavcısı Ali ERMİŞ, Hakim Dilber YILANCI, Psikolog Özlem ÖZCAN, Psikolojik Danışman Fatma Nur DAĞDELEN, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Nuran KURT, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun KAYA, İlçe Jandarma Komutanı Salih ALBAYRAK, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer ÖZLÜK, İlçe Müftü V. Onur DURU, İlçe Sağlık Müdür V. Dr. Fatih EROĞLU ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Savaş MURATOĞLU katıldı. Gerçekleştirilen bu toplantıda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.

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