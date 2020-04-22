İzmirli müzik grubu, balkondan konserle evdekilere moral veriyor
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Koronavirüs, Güncel

İzmirli müzik grubu, balkondan konserle evdekilere moral veriyor

İZMİRLİ müzik grubu Narkoz, koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapanan vatandaşlara moral vermek için Buca ilçesindeki evlerinin balkonundan konser verdi.

22.04.2020 08:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:10
İzmirli müzik grubu, balkondan konserle evdekilere moral veriyor

İZMİRLİ müzik grubu Narkoz, koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapanan vatandaşlara moral vermek için Buca ilçesindeki evlerinin balkonundan konser verdi. Müziği duyunca balkonlarına çıkan mahalleli alkış tutarak, şarkılara eşlik etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Türkiye gibi İzmirliler de eve kapandı. Günler boyunca evlerinde kalan vatandaşlar, komşuluk ilişkilerini bile balkondan balkona sohbet ederek sürdürmeye başladı. Virüs salgını ile mücadele edilen bu günlerde, evde kalan kişilere moral vermeyi amaçlayan İzmirli müzik grubu Narkoz, enstrümanlarını Buca'daki evlerinin balkonlarına çıkararak konser vermeye başladı. Dairenin iki balkonuna bateri, bas gitar, elektronik gitar ve klavye ile hoparlörleri yerleştiren grup üyeleri, 'evde kal' yazılı bir pankart astıkları binalarından müziklerini yapmaya devam etti. Apartmanın çatısından mikrofonuyla şarkıları seslendiren grup solisti ise, 'Evde kal' mesajı verdikleri şarkılarla mahalle sakinlerine seslendi. 'Dokunma Bana' ve 'Ya Evde Yoksan' isimli şarkıları duyan mahalle sakinleri, balkonlarına çıkarak müzik eşliğinde dans edip, alkış tuttu. Komşularına eğlenceli dakikalar yaşatan müzik grubu, çevre apartmanlardaki kişilerin destek verdiği balkon konserlerine devam edeceklerini söyledi.

'BİZİM SAYEMİZDE SIKILMIYORLAR'Narkoz grubunun İzmir'de 5 yıldır faaliyet gösterdiğini anlatan baterist Emre Elmas, evde kalmanın sanata engel olmadığını göstermek istediklerini belirtip, "En önce koronavirüs hakkında coverlar yaptık. Orhan Gencebay'ın 'Ya evde yoksan' şarkısı çok ilgi gördü. İnsanların çok hoşuna gitti. İkinci şarkımız da Zeynep Casalini'nin 'Dokunma bana' şarkısı, onu da gündeme uyarladık. Her gün vefat haberi alıyoruz, salgından korunmamız gerekiyor, insanlara biraz moral olsun istedik. Apartman boşluğuna mekanizmayı kuruyoruz, kabloları balkondan balkona aktarıyoruz. Kabinlerden birbirimizi duyarak çalmaya çalışıyoruz. İmkan biraz kısıtlı oluyor tabii, yine de karşı tarafa gayet güzel sesler gidiyor. Yan mahalle de bize çok destek oldu. Sosyal medyadan da çok güzel yorumlar geldi" diye konuştu.'ONLARIN EVDE KALMASINI SAĞLIYORUZ'Müziğin hayatlarında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Narkoz grubunun klavyecisi Soner Uslu, "Şu an sahnelere çıkamıyoruz. Biz de sanatımızı evden icra ederek seyircilere daha fazla dokunmuş oluyoruz. Her zaman amaçlarımızdan biri de müziğimizle sosyal mesajlar verebilmek olmuştur. Balkondan insanlara sesleniyoruz, onların evde kalmasını sağlıyoruz. Bu süreçte bizim sayemizde sıkılmıyorlar, hayatlarına biraz da olsa renk katıyoruz. Mahalle sakinlerine evde kaldıkları ve bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çevreden çok güzel tepkiler aldık, mahallenin de buna ihtiyacı varmış. Hiç kimse gürültü yaptığımızı söylemedi, her zaman desteklediler, balkonlara çıktılar" dedi.'EVDE ZAMAN DURGUN GEÇİYOR, MÜZİK SESİNİ DUYUNCA NEŞELENİYORUZ'Evlerinin balkonundan şarkılara eşlik ederek dans eden Ahmet Ufuk Özgökay ve Solmaz Özgökay çifti, "Zamanımızı evde geçiriyoruz. Kendimizi, karantinaya aldık. 14 kurala uyuyoruz, hiçbir yere çıkmıyoruz. Emre'miz bize her hafta güzel güzel müzikler dinletiyor. Çok eğlendiriyor bizi. İnşallah bu günleri de sağ salim atlatacağız" diye konuştu.Annesi ve eşiyle birlikte balkona çıkan Adem Örgün, "Çok canlı, neşeli, güzel arkadaşlarımız var. Narkoz grubunu her zaman takip ediyoruz.  Konserlere kadar durgun geçiyor zamanımız, ama müzik sesini duyunca neşeleniyoruz. Gençlere her zaman destek veriyoruz" diye konuştu.'DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUZ'Okulların online eğitime geçmesi nedeniyle evde olan öğretmen Huriye Dayıoğlu ise, "Çok güzel söylüyorlar, çok güzel çalıyorlar. Aynı zamanda mesaj vermeleri de güzel. Karantina günlerinde mahallemizi şenlendirdiler. Eve sıkılırken bir anda bir baktık bir yerden müzik sesi geliyor. Balkon konserleri bizim için çok keyifli geçiyor. Evimizden canlı müzik dinlemek çok hoş bir duygu. Müzik ruhun gıdasıdır, devam etmelerini istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Safiye Batur ise, "Neşemiz yerine geliyor. Dışarı çıkamıyoruz, müzikle biraz olsun avunuyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Hep destek verip, alkışlıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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