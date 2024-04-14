Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Emircan İğrek sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Emircan İğrek sahne aldı.

Kentte bu yıl 12. kez düzenlenen karnaval 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda Merkez Park'ta düzenlenen konserde şarkıcı Emircan İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında seyirciler de parçalara eşlik etti.

"Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.