Moein konserinde gerginlik

VAN - İran'a giriş yasaklı ünlü şarkıcı Moein'in konseri öncesinde gerginlik yaşandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde düzenlenen İranlı ünlü şarkıcı Moein'in konseri öncesinde gerginlik yaşandı. Konseri izlemek için günler öncesinden Van'a gelen binlerce İranlı turist, konserin yapılacağı Van YYÜ Kapalı Spor Salonuna akın etti. Salon önünde uzun kuyruklar oluşturan İranlı turistler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Organizasyonun zayıf kaldığı konser öncesinde saatin ilerlemesi üzerine binlerce İranlı turist aynı anda konserin yapılacağı salona daldı. İranlıların salonun camları ile kapısını kırarak içeri dalmaları cep telefonlarına yansıdı.