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Torbalı Öğretmenler Korosu Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Konseri Verdi

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Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenlerin oluşturduğu "Torbalı Öğretmenler Korosu" Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle konser verdi. Konserde sevilen türküler seslendirildi.

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenlerin oluşturduğu "Torbalı Öğretmenler Korosu" Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle konser verdi.

Torbalı Belediye Kültür Merkezindeki konserde koro şefi Ayşe Demir Çavga, orkestra şefleri Hüseyin Dereli ve Seçkin Al yönetiminde sahne alan solistler ve koristler, sevilen türküleri seslendirdi.

Torbalıların ilgi gösterdiği konsere Kaymakam Ercan Öter, Belediye Başkanı Övünç Demir, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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