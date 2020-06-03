İstiklal Caddesi'nde yeni normale dönüş başladı
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İstiklal Caddesi'nde yeni normale dönüş başladı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi eski günlerine dönmeye başladı.

İstiklal Caddesi'nde yeni normale dönüş başladı
03.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:35

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi eski günlerine dönmeye başladı. İstanbul'un en kalabalık meydanlarından olan İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid- 19) salgınının kontrol altına alınmasıyla başlayan normalleşme süreciyle birlikte her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstiklal Caddesi'nde yeni normale dönüş başladı. Alınan tedbirler kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan caddede, bir süredir kapalı olan işletmeler de belirlenen kurallar çerçevesinde kepenklerini açmaya başladı. Sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Alanda Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de İstiklal Caddesi'nde ve Taksim Meydanı'nda kurulan stantlarla vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Vatandaşlara bir yandan ücretsiz maske dağıtan belediye ekipleri bir yandan da cihazlarla ateş ölçümü yaparak ellerine dezenfektan sıkıyor. Tüm bunların yanı sıra cadde boyunca devriye gezen ekipler sosyal mesafe kuralı ile ilgili sürekli olarak anonslar yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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