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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Kutlamaları Dron ile Görüntülendi

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İstanbul'da yeni yıla sokakta giren vatandaşlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Taksim'e gelen vatandaşlar dron ile havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar yeni yılı kutlarken, yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da yeni yıla bazı vatandaşlar sokakta girdi. Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bu yıl da vatandaşların gözde adresi oldu. 2024 yılı kutlamaları nedeniyle Taksim'e gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstiklal Caddesi İstanbul Taksim Yerel Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

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