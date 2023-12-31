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Taksim'de Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Önlemleri

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Taksim İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik başladı. Polis, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik başladı. Polis, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Taksim'de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde hareketlilik oluştu. Yılbaşını İstiklal Caddesinde geçirmek isteyenler, yoğunluğa neden oldu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst ve çanta araması yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri, olumsuzluklara karşı önlem aldı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı ekipler de Taksim Meydanı'nda denetim yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi Taksim Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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