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Taksim'de Pitbull Cinsi Köpek Gezdirenlere Cezai İşlem

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Taksim İstiklal Caddesi'nde pitbull cinsi 2 köpeği ağızlıkları olmadan gezdiren 2 kişiye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 66 bin 798 lira para cezası kesildi. Köpekler belediyeye teslim edildi.

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde pitbull cinsi 2 köpeği ağızlıkları olmadan gezdiren Cennet H. (19) ile Metin Y.'ye (30) Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 66 bin 798 lira para cezası kesildi. Köpekler Cennet H.'den alınarak Beyoğlu Belediye'sine teslim edildi.

Beyoğlu Taksim'de pitbull cinsi köpek gezdiren 2 kişiyi fark edenler polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, köpek gezdiren kişileri buldu. Ağızlıkları olmayan Pitbull cinsi köpekleri kontrol altına alan polis, Cennet H. ile arkadaşı Metin Y.'yi  emniyete götürdü.Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpekleri tehlike arz eden ırk oldukları gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Ekipler, Cennet H. ile Metin Y. hakkında ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında "Tehlike Arz Eden Irk Beslenmesi ve Başı Boş Bırakılması"  maddesinden işlem yaparak,  kişi başı 33 bin 399 lira olmak üzere toplam 66 bin 798 lira para cezası kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi Taksim Haberler

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