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İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Kutlamalarında Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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BEYOĞLU, İstiklal Caddesi üzerinde yılbaşı kutlamaları sırasında ara sokakta yaşanan kavgada, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

BEYOĞLU, İstiklal Caddesi üzerinde yılbaşı kutlamaları sırasında ara sokakta yaşanan kavgada, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadri Alışık Sokak'ta bir kişi, yılbaşı kutlamaları esnasında karıştığı kavgada yaralandı. Yaralı şekilde polislerin yanına sığınan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi Beyoğlu Olaylar Güncel Haberler

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