Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Yeni Yıl Coşkusu

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbullular ve turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelerek yeni yılı coşkuyla karşıladı. Binlerce kişi geri sayımın ardından 2024 yılına 'Merhaba' dedi.

İSTANBUL'da vatandaşlar ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde toplananlar geri sayımın ardından 2024 yılına coşkuyla girdi.

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen ve aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, geri sayımın yapılmasının ardından yeni yıla 'Merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yılı karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile çevredeki sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi Taksim Güvenlik Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title