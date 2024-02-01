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Taksim İstiklal Caddesi'nde Restoran Yangını

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Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan bir restoranın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşlar panik yaşadı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 5 katlı binanın çatı katında bulunan bir restoranın bacasından yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından alınarak söndürülürken, vatandaşlar panik yaşadı.

Yangın, saat 17.30'da Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Büyükparmakkapı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Restoranın mutfak bacasından çıktığı öğrenilen yangında sokağı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracı ile restoranın bacasına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangın nedeniyle sokağın girişi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşlar panik yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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