Venue International, İstiklal Caddesi ve Abdi İpekçi'de 15 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Venue International, İstiklal Caddesi ve Abdi İpekçi üzerinde dünya markalarına ev sahipliği yaparak yılın ilk 10 ayında 15 milyon ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı. Venue International, cadde perakendeciliği segmentinde Türkiye'nin en büyük oyuncusu olarak öne çıkıyor ve portföyünü sürekli olarak büyütüyor.

İstiklal Caddesi ve Abdi İpekçi üzerinde dünya markalarına ev sahipliği yapan Venue International, yılın ilk 10 ayında 15 milyon ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

Cadde perakendeciliği segmentinde Türkiye'nin en büyüğü Venue International, 2017 yılında Hollandalı Vastned Retail N.V.'nin portföyünü satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Bu alım ile birlikte İstiklal Caddesi'nin en büyük oyuncusu olan Venue, yeni yatırımlarla portföyünü büyütmeye devam ediyor. Kısa süre önce Abdi İpekçi Caddesi'nde Türkiye'nin en büyük Vakko mağazasını inşa ettiklerini ve Chanel için yeni bir mağaza geliştirdiklerini söyleyen Venue International Kurucu Ortağı Kaan Namlıcı, pandemi sonrası hareketliliğin arttığını belirterek 2023 yılını değerlendirdi.

"YAŞAM CADDEDE GÜZEL VE BİZ BUNU DAHA DA GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

Bugün itibarıyla cadde mağazacılığı portföylerinin 15 bin metrekareye ulaştığını ve bu alanda Türkiye'nin en büyük kurumsal yatırımcısı konumunda olduklarının altını çizen Kaan Namlıcı, "Dünya genelinde online alışveriş gelişiyor. Ancak biz Türkiye olarak alışverişi sosyal bir faaliyet olarak görüyoruz. Gezmeyi, görmeyi, açık havada alışveriş yapmayı, yemek yemeyi, dostlarımızla ya da ailemizle birlikte olmayı seviyoruz. İşte bu nedenle bugün İstanbul'un tüm önemli caddelerinde boş mağaza yok. Ne İstiklal'de ne Abdi İpekçi'de ne de Valikonağı'nda. Dünya caddelerinde de durum aynı. Sektör düzelme ve canlanma eğilimini sürdürüyor. 2023 yılının ilk 10 ayını değerlendirdiğimizde, Venue International yatırımı olan cadde mağazalarının 15 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini görüyoruz. Bu sayı İstanbul'un nüfusu ile neredeyse eş. Yıl sonunda 20 milyona yaklaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

"BİZİM İŞİMİZ CADDELERİMİZİN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK"

"Cadde mağazacılığında dünyanın en iyi markalarını Türkiye'de ağırlıyoruz. Kendimizi Türkiye'nin marka elçisi gibi görüyoruz ve konumlandırıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Kaan Namlıcı, "İşimiz sadece bina yatırımı yapmak değil. O binaları ihtiyaçlara uygun olarak hazırlamak, alt yapı yatırımlarını gerçekleştirmek, bazen tasarlamak, düzenli olarak bakımını sağlamak da bizim işimiz. Venue'nün mağazacılık portföyünün ağırlığını İstiklal Caddesi oluşturuyor. Hatta cadde üzerindeki global markaların pek çoğu, Venue International'ın kurumsal kiracısı. İstiklal Caddesi ile birlikte, Abdi İpekçi üzerinde önemli yatırımlarımız bulunuyor. Yatırımlarımız cadde perakendeciliği ile sınırlı değil. Nitelikli konut ve sıra dışı otel yatırımlarıyla başta İstanbul olmak üzere dünya metropollerinde yaşam sahneleri tasarlıyoruz. Başta Nişantaşı'nın en prestijli lokasyonu Abdi İpekçi Caddesi olmak üzere şehrin özel noktalarında butik yaşam alanları inşa ediyoruz" dedi.

TURİZM ALANINDA ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ VE YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Turizmin alanında önemli iş birlikleri ve yatırımlara imza attıklarını kaydeden Namlıcı, "Ülkemizin turist sorunu yok. Nitelikli turist ihtiyacı var. Nitelikli turist ülkemize bireysel olarak daha fazla gelir bırakan kişi demek. Ancak sadece bu değil. Meslek sahibi, kendi alanında ülkesinde tanınan ve bilinen, algı gücü olan kişilere ihtiyacımız var. Çünkü bu insanlar döndüklerinde ülkemizi kendi çevrelerine doğru tanıtıyorlar. Bir Venue International yatırımı olan Vakko Hotel & Residence'ı Abdi İpekçi'nin kalbinde faaliyete geçirdik. Dünyadan önemli misafirleri ağırlamaya devam ediyoruz. Nişantaşı'na ve İstanbul'a değer katmayı sürdürüyoruz. Sırada Beyoğlu Afrika Han'da yatırımına devam ettiğimiz, Türkiye'nin ilk Moxy Hotel'i var. Turizm alanında da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.